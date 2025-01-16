Ціна Pixel Battle (PWC)
Поточна ціна Pixel Battle (PWC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PWC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pixel Battle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.55 USD
- зміна ціни Pixel Battle протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pixel Battle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pixel Battle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pixel Battle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pixel Battle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0.01%
|60 днів
|$ 0
|+5.57%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pixel Battle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Players can experience battle in the Battle Royale space of Pixel Battle, one of the various events of Pixel Planet, and increase digital value such as Mecha NFT and goods through gameplay and organic communication system. What makes your project unique? Pixel Battle is a game content that makes blockchain technology easy to understand. It's free to play and you can compete against users from all over the world. Players can also act as competitors and content providers. History of your project. Dec. 2021 - Project Start Mar. 2022 - PixelBattle Prototype Jun. 2022 - PixelBattle Alpha NFT.NYC Submissions and VIP Invitaions Nov. 2022 - PixelBattle Demo Ver. Launching Jan. 2023 - PixelBattle Beta Ver. Launching and 1st NFT Minting Mar. 2023 - PixelBattle Beta Ver.2 Launching and 2st NFT Minting Upcoming What’s next for your project? What can your token be used for?
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