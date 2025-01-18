Сьогоднішня ціна Pivot AI ($PIVOT)

Поточна ціна Pivot AI ($PIVOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.24K USD. Ціна $PIVOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pivot AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.97K USD

- зміна ціни Pivot AI протягом дня — -35.40%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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