Ціна Pivot AI ($PIVOT)
Поточна ціна Pivot AI ($PIVOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.24K USD. Ціна $PIVOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pivot AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.97K USD
- зміна ціни Pivot AI протягом дня — -35.40%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pivot AI до USD становила $ -0.000166014178765009.
За останні 30 днів зміна ціни Pivot AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pivot AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pivot AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000166014178765009
|-35.40%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pivot AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.00%
-35.40%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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