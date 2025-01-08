Сьогоднішня ціна Pitty the Pitbull (PITTY)

Поточна ціна Pitty the Pitbull (PITTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.88K USD. Ціна PITTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pitty the Pitbull:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.86K USD

- зміна ціни Pitty the Pitbull протягом дня — -63.42%

- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD

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