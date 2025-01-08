Ціна Pitty the Pitbull (PITTY)
Поточна ціна Pitty the Pitbull (PITTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.88K USD. Ціна PITTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pitty the Pitbull:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.86K USD
- зміна ціни Pitty the Pitbull протягом дня — -63.42%
- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pitty the Pitbull до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pitty the Pitbull до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pitty the Pitbull до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pitty the Pitbull до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-63.42%
|30 днів
|$ 0
|-76.48%
|60 днів
|$ 0
|-96.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pitty the Pitbull: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.82%
-63.42%
-62.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Bored $PITTY Kennel Club is an innovative project on the Solana blockchain, blending the power of community-driven engagement with cutting-edge technology. At its core, this 5000-piece NFT collection fosters a strong and inclusive community while offering tangible benefits through its $PITTY token ecosystem. Central to our utility is the PITTbull trading bot, a dynamic tool designed to maximize returns for our holders. This bot leverages advanced algorithms to enhance trading efficiency and profitability, creating passive income opportunities. By combining unique NFTs, a robust community, and groundbreaking trading technology, we aim to revolutionize the Solana ecosystem and offer lasting value to our supporters.
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