Ціна Pitquidity Capital (PITQC)
Поточна ціна Pitquidity Capital (PITQC) сьогодні становить 1.38 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PITQC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pitquidity Capital:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.31 USD
- зміна ціни Pitquidity Capital протягом дня — +0.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pitquidity Capital до USD становила $ +0.00687672.
За останні 30 днів зміна ціни Pitquidity Capital до USD становила $ -1.1496527460.
За останні 60 днів зміна ціни Pitquidity Capital до USD становила $ -1.0775413980.
За останні 90 днів зміна ціни Pitquidity Capital до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00687672
|+0.50%
|30 днів
|$ -1.1496527460
|-83.30%
|60 днів
|$ -1.0775413980
|-78.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pitquidity Capital: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+0.50%
-84.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pitquidity Capital tokenizes profits from crypto trading and shares the profits via a dispersion transaction with all PITQC holders, and documented/recorded on our scoreboard site here https://www.pitquidity.io/scoreboard.
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