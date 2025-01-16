Сьогоднішня ціна Pitquidity Capital (PITQC)

Поточна ціна Pitquidity Capital (PITQC) сьогодні становить 1.38 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PITQC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pitquidity Capital:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.31 USD

- зміна ціни Pitquidity Capital протягом дня — +0.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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