Ціна Pitch FXS (PITCHFXS)
Поточна ціна Pitch FXS (PITCHFXS) сьогодні становить 1.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PITCHFXS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pitch FXS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 391.57 USD
- зміна ціни Pitch FXS протягом дня — +0.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pitch FXS до USD становила $ +0.00350227.
За останні 30 днів зміна ціни Pitch FXS до USD становила $ -0.1295438760.
За останні 60 днів зміна ціни Pitch FXS до USD становила $ +0.9657434970.
За останні 90 днів зміна ціни Pitch FXS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00350227
|+0.23%
|30 днів
|$ -0.1295438760
|-8.46%
|60 днів
|$ +0.9657434970
|+63.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pitch FXS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.23%
-8.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Liquid wrapper for Frax Shares (FXS) with governance power, native veFXS yield integration, and eligibility for gauge incentives on the Frax ecosystem.
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