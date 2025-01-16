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Ціна Pitch FXS (PITCHFXS)

USD

Графік ціни Pitch FXS (PITCHFXS) в реальному часі

$1.53
$1.53$1.53
+0.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Pitch FXS (PITCHFXS)

Поточна ціна Pitch FXS (PITCHFXS) сьогодні становить 1.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PITCHFXS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pitch FXS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 391.57 USD
- зміна ціни Pitch FXS протягом дня — +0.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Pitch FXS (PITCHFXS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pitch FXS до USD становила $ +0.00350227.
За останні 30 днів зміна ціни Pitch FXS до USD становила $ -0.1295438760.
За останні 60 днів зміна ціни Pitch FXS до USD становила $ +0.9657434970.
За останні 90 днів зміна ціни Pitch FXS до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00350227+0.23%
30 днів$ -0.1295438760-8.46%
60 днів$ +0.9657434970+63.12%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Pitch FXS (PITCHFXS)

Останній аналіз цін Pitch FXS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 1.53
$ 1.53$ 1.53

$ 5.67
$ 5.67$ 5.67

--

+0.23%

-8.21%

Ринкова інформація Pitch FXS (PITCHFXS)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 391.57
$ 391.57$ 391.57

0.00
0.00 0.00

Що таке Pitch FXS ( PITCHFXS)

Liquid wrapper for Frax Shares (FXS) with governance power, native veFXS yield integration, and eligibility for gauge incentives on the Frax ecosystem.

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Ресурс Pitch FXS (PITCHFXS)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

PITCHFXS до місцевих валют

1 PITCHFXS до AUD
A$2.448
1 PITCHFXS до GBP
1.2393
1 PITCHFXS до EUR
1.4841
1 PITCHFXS до USD
$1.53
1 PITCHFXS до MYR
RM6.8697
1 PITCHFXS до TRY
54.2538
1 PITCHFXS до JPY
¥239.5062
1 PITCHFXS до RUB
157.2687
1 PITCHFXS до INR
132.2226
1 PITCHFXS до IDR
Rp25,081.9632
1 PITCHFXS до PHP
89.505
1 PITCHFXS до EGP
￡E.77.1579
1 PITCHFXS до BRL
R$9.2412
1 PITCHFXS до CAD
C$2.1879
1 PITCHFXS до BDT
185.0688
1 PITCHFXS до NGN
2,379.456
1 PITCHFXS до UAH
64.3824
1 PITCHFXS до VES
Bs81.09
1 PITCHFXS до PKR
Rs426.0591
1 PITCHFXS до KZT
807.8094
1 PITCHFXS до THB
฿52.9533
1 PITCHFXS до TWD
NT$50.4135
1 PITCHFXS до CHF
Fr1.3923
1 PITCHFXS до HKD
HK$11.9034
1 PITCHFXS до MAD
.د.م15.3153