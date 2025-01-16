Сьогоднішня ціна Pitch FXS (PITCHFXS)

Поточна ціна Pitch FXS (PITCHFXS) сьогодні становить 1.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PITCHFXS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pitch FXS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 391.57 USD

- зміна ціни Pitch FXS протягом дня — +0.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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