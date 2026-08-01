Сьогоднішня ціна Pitch

Поточна ціна Pitch (PITCH) сьогодні становить $ 0.224901, зі зміною 3.27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PITCH до USD становить $ 0.224901 за PITCH.

Pitch наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 210,415, з циркуляційною пропозицією у 935.95K PITCH. Протягом останніх 24 годин PITCH торгувався між $ 0.223947 (мінімум) та $ 0.225553 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 7.59, тоді як історичний мінімум — $ 0.217811.

У короткостроковій динаміці PITCH змінився на +0.07% за останню годину та на -1.06% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 355.48K.

Ринкова інформація щодо Pitch (PITCH)

Ринкова капіталізація $ 210.42K$ 210.42K $ 210.42K Обсяг (за 24 год) $ 355.48K$ 355.48K $ 355.48K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 210.42K$ 210.42K $ 210.42K Циркуляційне постачання 935.95K 935.95K 935.95K Загальна пропозиція 935,951.7445547134 935,951.7445547134 935,951.7445547134

Поточна ринкова капіталізація Pitch — $ 210.42K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 355.48K. Циркуляційна пропозиція PITCH — 935.95K, зі загальною пропозицією 935951.7445547134. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 210.42K.