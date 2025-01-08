Сьогоднішня ціна Pitbull ($BULL)

Поточна ціна Pitbull ($BULL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.62K USD. Ціна $BULL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pitbull:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 59.97 USD

- зміна ціни Pitbull протягом дня — -8.41%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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