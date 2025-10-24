Актуальна ціна Pitaya сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PITAYA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PITAYA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Pitaya сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PITAYA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PITAYA на MEXC вже зараз.

Логотип Pitaya

Ціна Pitaya (PITAYA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PITAYA до USD:

$0,00010207
$0,00010207$0,00010207
+6,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Pitaya (PITAYA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:01:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Pitaya (PITAYA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,10%

+6,25%

+27,64%

+27,64%

Актуальна ціна Pitaya (PITAYA) становить --. За останні 24 години PITAYA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PITAYA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PITAYA змінився на -0,10% за останню годину, +6,25% за 24 години та на +27,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pitaya (PITAYA)

$ 101,95K
$ 101,95K$ 101,95K

--
----

$ 102,01K
$ 102,01K$ 102,01K

998,81M
998,81M 998,81M

999 383 924,065303
999 383 924,065303 999 383 924,065303

Поточна ринкова капіталізація Pitaya — $ 101,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PITAYA — 998,81M, зі загальною пропозицією 999383924.065303. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 102,01K.

Історія ціни Pitaya (PITAYA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pitaya до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pitaya до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pitaya до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pitaya до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+6,25%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Pitaya (PITAYA)

It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.

Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Pitaya (USD)

Скільки коштуватиме Pitaya (PITAYA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Pitaya (PITAYA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Pitaya.

Перегляньте прогноз ціни Pitaya вже зараз!

PITAYA до місцевих валют

Токеноміка Pitaya (PITAYA)

Розуміння токеноміки Pitaya (PITAYA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PITAYA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Pitaya (PITAYA)

Скільки сьогодні коштує Pitaya (PITAYA)?
Актуальна ціна PITAYA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PITAYA до USD?
Поточна ціна PITAYA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Pitaya?
Ринкова капіталізація PITAYA — $ 101,95K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PITAYA?
Циркуляційна пропозиція PITAYA — 998,81M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PITAYA?
PITAYA досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PITAYA?
Історична мінімальна ціна PITAYA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PITAYA?
Актуальний обсяг торгівлі PITAYA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PITAYA цього року?
PITAYA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PITAYA для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

