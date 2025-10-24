Інформація щодо ціни Pitaya (PITAYA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,10% Зміна ціни (1 дн.) +6,25% Зміна ціни (за 7 дн.) +27,64% Зміна ціни (за 7 дн.) +27,64%

Актуальна ціна Pitaya (PITAYA) становить --. За останні 24 години PITAYA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PITAYA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PITAYA змінився на -0,10% за останню годину, +6,25% за 24 години та на +27,64% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pitaya (PITAYA)

Ринкова капіталізація $ 101,95K$ 101,95K $ 101,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 102,01K$ 102,01K $ 102,01K Циркуляційне постачання 998,81M 998,81M 998,81M Загальна пропозиція 999 383 924,065303 999 383 924,065303 999 383 924,065303

Поточна ринкова капіталізація Pitaya — $ 101,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PITAYA — 998,81M, зі загальною пропозицією 999383924.065303. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 102,01K.