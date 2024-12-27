Ціна Pisces (PISCES)
Поточна ціна Pisces (PISCES) сьогодні становить 0.00399572 USD з ринковою капіталізацією $ 3.98M USD. Ціна PISCES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pisces:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.65K USD
- зміна ціни Pisces протягом дня — +11.01%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pisces до USD становила $ +0.00039623.
За останні 30 днів зміна ціни Pisces до USD становила $ -0.0003697195.
За останні 60 днів зміна ціни Pisces до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pisces до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00039623
|+11.01%
|30 днів
|$ -0.0003697195
|-9.25%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pisces: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
+11.01%
+37.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Pisces, the Fish 🐟, captures the dreamlike and intuitive energy of late winter, from mid-February to mid-March. Known for its deep emotional and spiritual connections, Pisces season invites you to dive into the realms of imagination and compassion. 🌌 Connect with the mystical and empathetic spirit of Pisces!
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