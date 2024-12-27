Сьогоднішня ціна Pisces (PISCES)

Поточна ціна Pisces (PISCES) сьогодні становить 0.00399572 USD з ринковою капіталізацією $ 3.98M USD. Ціна PISCES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pisces:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.65K USD

- зміна ціни Pisces протягом дня — +11.01%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

Отримуйте оновлення цін PISCES до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PISCES.