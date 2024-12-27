Ціна PirateCash (PIRATE)
Поточна ціна PirateCash (PIRATE) сьогодні становить 0.02292299 USD з ринковою капіталізацією $ 1.42M USD. Ціна PIRATE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PirateCash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 174.27K USD
- зміна ціни PirateCash протягом дня — +0.42%
- циркуляційна пропозиція – 61.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PirateCash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PirateCash до USD становила $ +0.0016279540.
За останні 60 днів зміна ціни PirateCash до USD становила $ +0.0031765074.
За останні 90 днів зміна ціни PirateCash до USD становила $ +0.00266178678515601.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.42%
|30 днів
|$ +0.0016279540
|+7.10%
|60 днів
|$ +0.0031765074
|+13.86%
|90 днів
|$ +0.00266178678515601
|+13.14%
Останній аналіз цін PirateCash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+0.42%
+0.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pirate network for P2P services
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