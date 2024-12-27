Сьогоднішня ціна Pirate Nation Token (PIRATE)

Поточна ціна Pirate Nation Token (PIRATE) сьогодні становить 0.143645 USD з ринковою капіталізацією $ 31.19M USD. Ціна PIRATE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pirate Nation Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03M USD

- зміна ціни Pirate Nation Token протягом дня — -2.66%

- циркуляційна пропозиція – 216.98M USD

Отримуйте оновлення цін PIRATE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PIRATE.