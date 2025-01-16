Ціна Pirate Dice (BOOTY)
Поточна ціна Pirate Dice (BOOTY) сьогодні становить 0.00452269 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOOTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pirate Dice:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.05 USD
- зміна ціни Pirate Dice протягом дня — +1.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pirate Dice до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pirate Dice до USD становила $ -0.0006408086.
За останні 60 днів зміна ціни Pirate Dice до USD становила $ -0.0002585866.
За останні 90 днів зміна ціни Pirate Dice до USD становила $ -0.00076162932378493.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.37%
|30 днів
|$ -0.0006408086
|-14.16%
|60 днів
|$ -0.0002585866
|-5.71%
|90 днів
|$ -0.00076162932378493
|-14.41%
Останній аналіз цін Pirate Dice: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
+1.37%
+1.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pirate Dice is a yield farming solution deployed on polygon and a haeven for digital pirates and degens alike. Our token is the BOOTY token. Because all self respecting pirates are only in search of the booty. Stake in our yield farm and earn tokens. The BOOTY token is the key to the pirate underworld and is required if you want to participate in pirate games. Rewards are earned at a rate of 1 BOOTY per block. Total supply will be capped at 1,000,000 tokens.
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¥0.7079818926
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