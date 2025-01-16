Сьогоднішня ціна Pirate Dice (BOOTY)

Поточна ціна Pirate Dice (BOOTY) сьогодні становить 0.00452269 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BOOTY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pirate Dice:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.05 USD

- зміна ціни Pirate Dice протягом дня — +1.37%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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