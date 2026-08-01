Сьогоднішня ціна Pippkin The Horse

Поточна ціна Pippkin The Horse (PIPPKIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIPPKIN до USD становить $ 0 за PIPPKIN.

Pippkin The Horse наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15.256,77, з циркуляційною пропозицією у 988,74M PIPPKIN. Протягом останніх 24 годин PIPPKIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00479204, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PIPPKIN змінився на -%0,32 за останню годину та на -%5,94 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Pippkin The Horse (PIPPKIN)

Ринкова капіталізація $ 15,26K$ 15,26K $ 15,26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,26K$ 15,26K $ 15,26K Циркуляційне постачання 988,74M 988,74M 988,74M Загальна пропозиція 988.736.838,081069 988.736.838,081069 988.736.838,081069

Поточна ринкова капіталізація Pippkin The Horse — $ 15,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIPPKIN — 988,74M, зі загальною пропозицією 988736838.081069. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,26K.