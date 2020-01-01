Токеноміка Pipo (PIPO) Дізнайтеся ключову інформацію про Pipo (PIPO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pipo (PIPO) A new L2 blockchain on ETH , The largest memecoin on @soneium with strong community. Pipo is taking the blockchain by storm, With a dedicated team and a vibrant community, Pipo Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! The key to success has always been decentralization. This will remain the same. The founder of Pipo is a player in the crypto scene. He's a individual with a lot of connections that wishes to stay anonymous. Офіційний вебсайт: https://pipo.xyz/ Купити PIPO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pipo (PIPO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pipo (PIPO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 354,18K $ 354,18K $ 354,18K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 354,18K $ 354,18K $ 354,18K Історичний максимум: $ 0,00227415 $ 0,00227415 $ 0,00227415 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00035417 $ 0,00035417 $ 0,00035417 Дізнайтеся більше про ціну Pipo (PIPO)

Токеноміка Pipo (PIPO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pipo (PIPO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PIPO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PIPO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PIPO, досліджуйте ціну токена PIPO в реальному часі!

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