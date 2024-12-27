Ціна Pipo (PIPO)
Поточна ціна Pipo (PIPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 125.60K USD. Ціна PIPO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pipo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.91K USD
- зміна ціни Pipo протягом дня — -5.61%
- циркуляційна пропозиція – 999.42M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pipo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pipo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pipo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pipo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.61%
|30 днів
|$ 0
|-41.59%
|60 днів
|$ 0
|-83.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pipo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-5.61%
-15.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PIPO is the next big contender in the meme coin arena, built on the Solana blockchain. It’s not just another meme token – $pipo aims to establish "hippopotamus hegemony" in the crypto world, challenging the current dominance of dog-themed coins. Our mission is to build a resilient, thriving community that believes in the power of unity and market balance. With $pipo, you're not just buying a token; you're joining a movement. Simple to buy, easy to hold, and backed by a proactive community, $pipo is set to dominate the memecoin space. Join us on our journey to the top!
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