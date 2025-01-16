Ціна Pipi on ETH (PIPI)
Поточна ціна Pipi on ETH (PIPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PIPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pipi on ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 222.14 USD
- зміна ціни Pipi on ETH протягом дня — +0.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pipi on ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pipi on ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pipi on ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pipi on ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.11%
|30 днів
|$ 0
|-51.95%
|60 днів
|$ 0
|-71.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pipi on ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.11%
-0.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PIPI is a meme coin, based on Pepe's son of the same name.
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