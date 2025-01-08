Сьогоднішня ціна PIPI (PIPI)

Поточна ціна PIPI (PIPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 17.70K USD. Ціна PIPI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PIPI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 225.14 USD

- зміна ціни PIPI протягом дня — -11.36%

- циркуляційна пропозиція – 999.83M USD

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