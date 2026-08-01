Сьогоднішня ціна Piper

Поточна ціна Piper (PIPER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIPER до USD становить $ 0 за PIPER.

Piper наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 42 571, з циркуляційною пропозицією у 988,61M PIPER. Протягом останніх 24 годин PIPER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PIPER змінився на -1,46% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Piper (PIPER)

Ринкова капіталізація $ 42,57K$ 42,57K $ 42,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42,57K$ 42,57K $ 42,57K Циркуляційне постачання 988,61M 988,61M 988,61M Загальна пропозиція 988 607 421,487505 988 607 421,487505 988 607 421,487505

Поточна ринкова капіталізація Piper — $ 42,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIPER — 988,61M, зі загальною пропозицією 988607421.487505. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,57K.