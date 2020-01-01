Токеноміка PipeIQ (PIPEIQ) Дізнайтеся ключову інформацію про PipeIQ (PIPEIQ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PipeIQ (PIPEIQ) PipeIQ is building crypto rails for AI Agents, with Go-to-Market as the first use case. The PipeIQ platform helps B2B Marketers and Sales professionals to drive revenue pipeline. Marketers and Sales professionals use the platform to target specific personas and create 1:1 interactions with prospects. PipeIQ will identify relevant companies and the Ideal Customer Profile (ICP) within these companies and subsequently target them via different channels. Офіційний вебсайт: https://pipeiq.ai Купити PIPEIQ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PipeIQ (PIPEIQ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PipeIQ (PIPEIQ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 265,68K $ 265,68K $ 265,68K Загальна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Циркуляційна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 265,68K $ 265,68K $ 265,68K Історичний максимум: $ 0,00287347 $ 0,00287347 $ 0,00287347 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00026578 $ 0,00026578 $ 0,00026578 Дізнайтеся більше про ціну PipeIQ (PIPEIQ)

Токеноміка PipeIQ (PIPEIQ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PipeIQ (PIPEIQ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PIPEIQ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PIPEIQ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PIPEIQ, досліджуйте ціну токена PIPEIQ в реальному часі!

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