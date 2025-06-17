Сьогоднішня ціна PipeIQ (PIPEIQ)

Поточна ціна PipeIQ (PIPEIQ) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 506,71K USD. Ціна PIPEIQ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PipeIQ:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PipeIQ протягом дня — -6,02%

- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD

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