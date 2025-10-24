Інформація щодо ціни PIPCAT (PIPCAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,18% Зміна ціни (1 дн.) +5,90% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +10,13%

Актуальна ціна PIPCAT (PIPCAT) становить --. За останні 24 години PIPCAT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PIPCAT становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PIPCAT змінився на -0,18% за останню годину, +5,90% за 24 години та на +10,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PIPCAT (PIPCAT)

Ринкова капіталізація $ 20,67K$ 20,67K $ 20,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 20,67K$ 20,67K $ 20,67K Циркуляційне постачання 999,61M 999,61M 999,61M Загальна пропозиція 999 609 933,121563 999 609 933,121563 999 609 933,121563

Поточна ринкова капіталізація PIPCAT — $ 20,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIPCAT — 999,61M, зі загальною пропозицією 999609933.121563. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,67K.