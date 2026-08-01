Сьогоднішня ціна pipaitrader

Поточна ціна pipaitrader (PIPAI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIPAI до USD становить $ 0 за PIPAI.

pipaitrader наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25 541, з циркуляційною пропозицією у 100,00B PIPAI. Протягом останніх 24 годин PIPAI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PIPAI змінився на -- за останню годину та на +0,95% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо pipaitrader (PIPAI)

Ринкова капіталізація $ 25,54K$ 25,54K $ 25,54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25,54K$ 25,54K $ 25,54K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація pipaitrader — $ 25,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIPAI — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25,54K.