Сьогоднішня ціна Pion (PION)

Поточна ціна Pion (PION) сьогодні становить 0.085684 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pion:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.51K USD

- зміна ціни Pion протягом дня — -9.83%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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