Ціна Pion (PION)
Поточна ціна Pion (PION) сьогодні становить 0.085684 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pion:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.51K USD
- зміна ціни Pion протягом дня — -9.83%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pion до USD становила $ -0.009348292907662568.
За останні 30 днів зміна ціни Pion до USD становила $ -0.0307882919.
За останні 60 днів зміна ціни Pion до USD становила $ +0.0133190894.
За останні 90 днів зміна ціни Pion до USD становила $ +0.0310020822047089.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.009348292907662568
|-9.83%
|30 днів
|$ -0.0307882919
|-35.93%
|60 днів
|$ +0.0133190894
|+15.54%
|90 днів
|$ +0.0310020822047089
|+56.70%
Останній аналіз цін Pion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.61%
-9.83%
-13.87%
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