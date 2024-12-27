Ціна Pintu (PTU)
Поточна ціна Pintu (PTU) сьогодні становить 0.190089 USD з ринковою капіталізацією $ 14.02M USD. Ціна PTU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pintu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.49K USD
- зміна ціни Pintu протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 73.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pintu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pintu до USD становила $ -0.0101460764.
За останні 60 днів зміна ціни Pintu до USD становила $ -0.0104007196.
За останні 90 днів зміна ціни Pintu до USD становила $ -0.01523290373137435.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ -0.0101460764
|-5.33%
|60 днів
|$ -0.0104007196
|-5.47%
|90 днів
|$ -0.01523290373137435
|-7.41%
Останній аналіз цін Pintu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-0.00%
+4.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PTU token is designed to drive and support the long-term growth and vision of the Pintu ecosystem and community. The launch of the token is aimed at rewarding loyal users of the platform and incentivizing new members to join our expanding ecosystem.
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