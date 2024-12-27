Сьогоднішня ціна Pintu (PTU)

Поточна ціна Pintu (PTU) сьогодні становить 0.190089 USD з ринковою капіталізацією $ 14.02M USD. Ціна PTU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pintu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.49K USD

- зміна ціни Pintu протягом дня — -0.00%

- циркуляційна пропозиція – 73.70M USD

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