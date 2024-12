Що таке Pintu ( PTU)

PTU token is designed to drive and support the long-term growth and vision of the Pintu ecosystem and community. The launch of the token is aimed at rewarding loyal users of the platform and incentivizing new members to join our expanding ecosystem.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Pintu (PTU) Офіційний вебсайт