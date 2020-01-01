Токеноміка Pinto (PINTO) Дізнайтеся ключову інформацію про Pinto (PINTO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pinto (PINTO) Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in. Офіційний вебсайт: https://pinto.money/ Купити PINTO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pinto (PINTO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pinto (PINTO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,80M $ 8,80M $ 8,80M Загальна пропозиція: $ 10,61M $ 10,61M $ 10,61M Циркуляційна пропозиція: $ 10,61M $ 10,61M $ 10,61M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,80M $ 8,80M $ 8,80M Історичний максимум: $ 1,008 $ 1,008 $ 1,008 Історичний мінімум: $ 0,515799 $ 0,515799 $ 0,515799 Поточна ціна: $ 0,829163 $ 0,829163 $ 0,829163 Дізнайтеся більше про ціну Pinto (PINTO)

Токеноміка Pinto (PINTO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pinto (PINTO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PINTO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PINTO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PINTO, досліджуйте ціну токена PINTO в реальному часі!

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