Інформація щодо ціни Pinto Coin (PINTO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,16%

Актуальна ціна Pinto Coin (PINTO) становить --. За останні 24 години PINTO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PINTO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PINTO змінився на -- за останню годину, +0,17% за 24 години та на -7,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pinto Coin (PINTO)

Ринкова капіталізація $ 82,88K$ 82,88K $ 82,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 82,88K$ 82,88K $ 82,88K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 991 266,916245 999 991 266,916245 999 991 266,916245

Поточна ринкова капіталізація Pinto Coin — $ 82,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PINTO — 999,99M, зі загальною пропозицією 999991266.916245. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 82,88K.