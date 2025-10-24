Актуальна ціна Pinto Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PINTO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PINTO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Pinto Coin сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PINTO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PINTO на MEXC вже зараз.

Логотип Pinto Coin

Ціна Pinto Coin (PINTO)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PINTO до USD:

--
----
+0,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Pinto Coin (PINTO) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:00:59 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Pinto Coin (PINTO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0,17%

-7,16%

-7,16%

Актуальна ціна Pinto Coin (PINTO) становить --. За останні 24 години PINTO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PINTO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PINTO змінився на -- за останню годину, +0,17% за 24 години та на -7,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pinto Coin (PINTO)

$ 82,88K
$ 82,88K$ 82,88K

--
----

$ 82,88K
$ 82,88K$ 82,88K

999,99M
999,99M 999,99M

999 991 266,916245
999 991 266,916245 999 991 266,916245

Поточна ринкова капіталізація Pinto Coin — $ 82,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PINTO — 999,99M, зі загальною пропозицією 999991266.916245. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 82,88K.

Історія ціни Pinto Coin (PINTO) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pinto Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pinto Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pinto Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pinto Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,17%
30 днів$ 0-67,43%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Pinto Coin (PINTO)

$PINTO is positioning itself as Africa’s leading token, powered by the cultural reach of FatboyAnimations, one of the continent’s most influential digital creators, with over 2M followers on TikTok and 800K on Instagram. Built on Solana, $PINTO blends internet humor, community participation, and accessible tools to engage and reward a new generation of African users entering Web3. With a mission rooted in culture and real-world impact, the project also channels part of its momentum toward charitable initiatives that support local communities. Led by a founder featured in Forbes, CNN, BBC, and Meta, $PINTO represents a new kind of Web3 movement, where memes meet meaning.

Ресурс Pinto Coin (PINTO)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Pinto Coin (USD)

Скільки коштуватиме Pinto Coin (PINTO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Pinto Coin (PINTO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Pinto Coin.

Перегляньте прогноз ціни Pinto Coin вже зараз!

PINTO до місцевих валют

Токеноміка Pinto Coin (PINTO)

Розуміння токеноміки Pinto Coin (PINTO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PINTO зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Pinto Coin (PINTO)

Скільки сьогодні коштує Pinto Coin (PINTO)?
Актуальна ціна PINTO у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PINTO до USD?
Поточна ціна PINTO до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Pinto Coin?
Ринкова капіталізація PINTO — $ 82,88K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PINTO?
Циркуляційна пропозиція PINTO — 999,99M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PINTO?
PINTO досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PINTO?
Історична мінімальна ціна PINTO становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PINTO?
Актуальний обсяг торгівлі PINTO за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PINTO цього року?
PINTO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PINTO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:00:59 (UTC+8)

