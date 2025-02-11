Ціна Pinto (PINTO)
Поточна ціна Pinto (PINTO) сьогодні становить 0.98299 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PINTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pinto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 828.24K USD
- зміна ціни Pinto протягом дня — +3.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pinto до USD становила $ +0.03024068.
За останні 30 днів зміна ціни Pinto до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pinto до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pinto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03024068
|+3.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pinto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+3.17%
--
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