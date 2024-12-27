Ціна Pino TRX (PINO)
Поточна ціна Pino TRX (PINO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 405.29K USD. Ціна PINO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pino TRX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.35K USD
- зміна ціни Pino TRX протягом дня — -0.28%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pino TRX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pino TRX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pino TRX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pino TRX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.28%
|30 днів
|$ 0
|-69.69%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pino TRX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.84%
-0.28%
-5.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pino TRX is a community based token on Tron blockchain. It is launched via fair launch on SunPump. This token will provide a utility - OTC-market mini-app for telegram, which will allow users to trade memecoins right on Telegram outside of DEXes. This app will help users to not affect the price of the token while trading. Main idea of the project is to unite all memecoins on Tron blockchain under one platform for trading and exchange
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