Сьогоднішня ціна PINO (PINO)

Поточна ціна PINO (PINO) сьогодні становить 0.03668418 USD з ринковою капіталізацією $ 36.36M USD. Ціна PINO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PINO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 234.87K USD

- зміна ціни PINO протягом дня — +9.80%

- циркуляційна пропозиція – 989.76M USD

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