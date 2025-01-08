Сьогоднішня ціна Pinky the Pineapple (PINKY)

Поточна ціна Pinky the Pineapple (PINKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.54K USD. Ціна PINKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pinky the Pineapple:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.29 USD

- зміна ціни Pinky the Pineapple протягом дня — -5.77%

- циркуляційна пропозиція – 999.73M USD

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