Ціна Pinky the Pineapple (PINKY)
Поточна ціна Pinky the Pineapple (PINKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.54K USD. Ціна PINKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pinky the Pineapple:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.29 USD
- зміна ціни Pinky the Pineapple протягом дня — -5.77%
- циркуляційна пропозиція – 999.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pinky the Pineapple до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pinky the Pineapple до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pinky the Pineapple до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pinky the Pineapple до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.77%
|30 днів
|$ 0
|-20.46%
|60 днів
|$ 0
|-24.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pinky the Pineapple: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
-5.77%
-0.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pinky the Pineapple is our meme-based cryptocurrency project built on Solana. It features "Pinky," a quirky pineapple character, as its mascot, and embraces humor and community-driven content as core elements of its brand. We aim to engage a global audience through social media-driven virality and grassroots marketing. Key Details: Token Name: Pinky the Pineapple Symbol: PINKY Total Supply: 1000000000 Contract Address: BkvnWerVaa6NYvPAdeX5kBsGhCRjDnUUutAa5KbUvJwJ Blockchain Network: Solana Core Utility: Primarily community-driven, focused on meme culture and online engagement. Community Engagement: Social media campaigns, future NFT collectibles, and interactive events designed to promote a strong, decentralized community. The Pinky the Pineapple project is designed with light-hearted fun at its center, but it maintains transparency and aims to develop a lasting ecosystem that in the future will reward its supporters through unique token utilities, staking opportunities, and NFT interactions. Despite its meme coin origins, the project plans for sustainable growth through continuous community involvement and partnerships.
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