Сьогоднішня ціна Pinky Orbit (PINKO)

Поточна ціна Pinky Orbit (PINKO) сьогодні становить 0.00881291 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PINKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pinky Orbit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03M USD

- зміна ціни Pinky Orbit протягом дня — -8.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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