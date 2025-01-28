Ціна Pinky Orbit (PINKO)
Поточна ціна Pinky Orbit (PINKO) сьогодні становить 0.00881291 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PINKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pinky Orbit:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03M USD
- зміна ціни Pinky Orbit протягом дня — -8.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін PINKO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PINKO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pinky Orbit до USD становила $ -0.000793043345564205.
За останні 30 днів зміна ціни Pinky Orbit до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pinky Orbit до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pinky Orbit до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000793043345564205
|-8.25%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pinky Orbit: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-8.25%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PINKO до AUD
A$0.0140125269
|1 PINKO до GBP
￡0.007050328
|1 PINKO до EUR
€0.0083722645
|1 PINKO до USD
$0.00881291
|1 PINKO до MYR
RM0.0385124167
|1 PINKO до TRY
₺0.3149734034
|1 PINKO до JPY
¥1.3627402733
|1 PINKO до RUB
₽0.8581130467
|1 PINKO до INR
₹0.761435424
|1 PINKO до IDR
Rp142.1436897773
|1 PINKO до PHP
₱0.5144976858
|1 PINKO до EGP
￡E.0.4427605984
|1 PINKO до BRL
R$0.051996169
|1 PINKO до CAD
C$0.0126024613
|1 PINKO до BDT
৳1.0747343745
|1 PINKO до NGN
₦13.6633594058
|1 PINKO до UAH
₴0.3700540909
|1 PINKO до VES
Bs0.49352296
|1 PINKO до PKR
Rs2.4541310477
|1 PINKO до KZT
₸4.5544237589
|1 PINKO до THB
฿0.297876358
|1 PINKO до TWD
NT$0.2900328681
|1 PINKO до CHF
Fr0.007931619
|1 PINKO до HKD
HK$0.0685644398
|1 PINKO до MAD
.د.م0.0880409709