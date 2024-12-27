Сьогоднішня ціна PinkMoon (PINKM)

Поточна ціна PinkMoon (PINKM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 485.58K USD. Ціна PINKM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PinkMoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54 USD

- зміна ціни PinkMoon протягом дня — -0.09%

- циркуляційна пропозиція – 365.21T USD

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