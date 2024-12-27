Ціна PinkMoon (PINKM)
Поточна ціна PinkMoon (PINKM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 485.58K USD. Ціна PINKM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PinkMoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54 USD
- зміна ціни PinkMoon протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 365.21T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PinkMoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PinkMoon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PinkMoon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PinkMoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.09%
|30 днів
|$ 0
|+10.15%
|60 днів
|$ 0
|+13.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PinkMoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.09%
+6.24%
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