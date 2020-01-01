Токеноміка Pink Hood Froglicker (FROGLIC) Дізнайтеся ключову інформацію про Pink Hood Froglicker (FROGLIC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pink Hood Froglicker (FROGLIC) THE CUTEST FROG ON THE BLOCKCHAIN LIVING ON ETH WHO IS FROGLICKER? PHFL a.k.a Pink Hood Froglicker a.k.a Froglic is a 1-of-1 character created by Matt Furie the creator of Pepe. Immortalized within the Hedz Collection, he's a testament to immutable art. Froglicker also Pepe's son. Inspired by the renowned meme artist Matt Furie, creator of Pepe, $froglic takes a leap directly from Pink Hood Froglicker character in the iconic 1k The Hedz Collection. We're here to revolutionize the crypto space with the First-Ever Cute Frog Memecoin. Move over dogs and cats—there's a new, more adorable contender in town, and this mfer is ready to leap to the moon! Офіційний вебсайт: https://www.froglic.io/ Whitepaper: https://fs-ecosystem.gitbook.io/usdfroglic Купити FROGLIC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pink Hood Froglicker (FROGLIC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pink Hood Froglicker (FROGLIC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 140,16K $ 140,16K $ 140,16K Історичний максимум: $ 0,00152285 $ 0,00152285 $ 0,00152285 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Pink Hood Froglicker (FROGLIC)

Токеноміка Pink Hood Froglicker (FROGLIC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pink Hood Froglicker (FROGLIC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FROGLIC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FROGLIC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FROGLIC, досліджуйте ціну токена FROGLIC в реальному часі!

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