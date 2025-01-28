Сьогоднішня ціна Pink Hood Froglicker (FROGLIC)

Поточна ціна Pink Hood Froglicker (FROGLIC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FROGLIC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pink Hood Froglicker:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.77K USD

- зміна ціни Pink Hood Froglicker протягом дня — -6.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін FROGLIC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FROGLIC.