Що таке Pink Hood Froglicker ( FROGLIC)

THE CUTEST FROG ON THE BLOCKCHAIN LIVING ON ETH WHO IS FROGLICKER? PHFL a.k.a Pink Hood Froglicker a.k.a Froglic is a 1-of-1 character created by Matt Furie the creator of Pepe. Immortalized within the Hedz Collection, he's a testament to immutable art. Froglicker also Pepe's son. Inspired by the renowned meme artist Matt Furie, creator of Pepe, $froglic takes a leap directly from Pink Hood Froglicker character in the iconic 1k The Hedz Collection. We're here to revolutionize the crypto space with the First-Ever Cute Frog Memecoin. Move over dogs and cats—there's a new, more adorable contender in town, and this mfer is ready to leap to the moon!

Ресурс Pink Hood Froglicker (FROGLIC) Whitepaper Офіційний вебсайт