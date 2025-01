Що таке Pink Elements ( PINK)

Pink is the community-driven cryptocurrency for the Pink Elements platform that enables users to learn about environmental data and participate in environmental initiatives. Pink is based on the Solana blockchain and promotes transparency in environmental data while fostering community-driven environmental stewardship. Through the Pink Elements platform, millions of people around the world become Pink users.

Ресурс Pink Elements (PINK) Whitepaper Офіційний вебсайт