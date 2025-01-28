Ціна Pink Elements (PINK)
Поточна ціна Pink Elements (PINK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PINK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pink Elements:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.77 USD
- зміна ціни Pink Elements протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pink Elements до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pink Elements до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pink Elements до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pink Elements до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-17.32%
|60 днів
|$ 0
|-68.52%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pink Elements: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+805.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pink is the community-driven cryptocurrency for the Pink Elements platform that enables users to learn about environmental data and participate in environmental initiatives. Pink is based on the Solana blockchain and promotes transparency in environmental data while fostering community-driven environmental stewardship. Through the Pink Elements platform, millions of people around the world become Pink users.
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