Сьогоднішня ціна Pingu on SOL (PINGU)

Поточна ціна Pingu on SOL (PINGU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PINGU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pingu on SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.67 USD

- зміна ціни Pingu on SOL протягом дня — +4.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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