Ціна Pingu on SOL (PINGU)
Поточна ціна Pingu on SOL (PINGU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PINGU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pingu on SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.67 USD
- зміна ціни Pingu on SOL протягом дня — +4.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pingu on SOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pingu on SOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pingu on SOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pingu on SOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.97%
|30 днів
|$ 0
|-42.01%
|60 днів
|$ 0
|-21.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pingu on SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.64%
+4.97%
-11.31%
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