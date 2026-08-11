Сьогоднішня ціна Ping Ping and Fu Shuang

Поточна ціна Ping Ping and Fu Shuang (熊猫) сьогодні становить $ 0,00156085, зі зміною 0,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 熊猫 до USD становить $ 0,00156085 за 熊猫.

Ping Ping and Fu Shuang наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 559 399, з циркуляційною пропозицією у 999,67M 熊猫. Протягом останніх 24 годин 熊猫 торгувався між $ 0,00144897 (мінімум) та $ 0,0018651 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00256112, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 熊猫 змінився на -0,50% за останню годину та на -14,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 55,45K.

Ринкова інформація щодо Ping Ping and Fu Shuang (熊猫)

Ринкова капіталізація $ 1,56M$ 1,56M $ 1,56M Обсяг (за 24 год) $ 55,45K$ 55,45K $ 55,45K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,56M$ 1,56M $ 1,56M Циркуляційне постачання 999,67M 999,67M 999,67M Загальна пропозиція 999 673 699,453029 999 673 699,453029 999 673 699,453029

Поточна ринкова капіталізація Ping Ping and Fu Shuang — $ 1,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,45K. Циркуляційна пропозиція 熊猫 — 999,67M, зі загальною пропозицією 999673699.453029. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,56M.