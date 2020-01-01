Токеноміка Ping Dog (PING) Дізнайтеся ключову інформацію про Ping Dog (PING), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ping Dog (PING) A cute little dog on the solana blockchain $ping Welcome to my world! I’m a cute little dog with soft pink fur and a heart full of excitement. My tail is always wagging with happiness, but don't let the cuteness fool you, i've got a fierce side too! Whether you're here for fun, or something a little wilder, I'm your loyal companion in the brightest universe you've ever seen. Your support and the way you’ve embraced my third child means the world to me. The vision is clear, and the ambition is limitless! Thank you for an incredible first week of Ping - this is just the beginning, with so much more to come! Офіційний вебсайт: https://ping.meme/ Купити PING зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ping Dog (PING) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ping Dog (PING), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,86K $ 8,86K $ 8,86K Загальна пропозиція: $ 999,45M $ 999,45M $ 999,45M Циркуляційна пропозиція: $ 999,45M $ 999,45M $ 999,45M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,86K $ 8,86K $ 8,86K Історичний максимум: $ 0,00572043 $ 0,00572043 $ 0,00572043 Історичний мінімум: $ 0,00000753 $ 0,00000753 $ 0,00000753 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Ping Dog (PING)

Токеноміка Ping Dog (PING): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ping Dog (PING) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PING, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PING, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PING, досліджуйте ціну токена PING в реальному часі!

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