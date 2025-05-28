Сьогоднішня ціна PinEye (PINEYE)

Поточна ціна PinEye (PINEYE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35,11K USD. Ціна PINEYE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PinEye:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PinEye протягом дня — -5,43%

- циркуляційна пропозиція – 300,51M USD

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