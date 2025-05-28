Ціна PinEye (PINEYE)
Поточна ціна PinEye (PINEYE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 35,11K USD. Ціна PINEYE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PinEye:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PinEye протягом дня — -5,43%
- циркуляційна пропозиція – 300,51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PinEye до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PinEye до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PinEye до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PinEye до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5,43%
|30 днів
|$ 0
|+7,53%
|60 днів
|$ 0
|-38,22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PinEye: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,75%
-5,43%
-4,14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life.
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