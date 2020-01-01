Токеноміка Pineapple Cat (PICA) Дізнайтеся ключову інформацію про Pineapple Cat (PICA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pineapple Cat (PICA) Pineapple Cat (PICA) is a community-driven memecoin inspired by the viral social media trend of cats wearing pineapple hats. The project’s purpose is to encourage people to create and share more Pineapple Cat content, spreading the trend globally, while also onboarding new users into the world of blockchain and cryptocurrency in a fun and approachable way. Pineapple Cat leverages its ecosystem to blend internet culture with crypto adoption. The project features a dedicated app that allows users to create and share Pineapple Cat memes, fostering creativity and participation. Beyond its memetic appeal, $PICA actively contributes to cat shelters, making a tangible real-world impact by supporting animal welfare. Pineapple Cat is more than just a token; it’s a movement aimed at combining humor, community, and crypto to engage a global audience while making a difference. Офіційний вебсайт: https://www.picaonbase.com Купити PICA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pineapple Cat (PICA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pineapple Cat (PICA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 185,02K $ 185,02K $ 185,02K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 9,52B $ 9,52B $ 9,52B FDV (повністю розведена вартість): $ 194,37K $ 194,37K $ 194,37K Історичний максимум: $ 0,00041723 $ 0,00041723 $ 0,00041723 Історичний мінімум: $ 0,000012 $ 0,000012 $ 0,000012 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Pineapple Cat (PICA)

Токеноміка Pineapple Cat (PICA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pineapple Cat (PICA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PICA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PICA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PICA, досліджуйте ціну токена PICA в реальному часі!

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