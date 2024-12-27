Сьогоднішня ціна PIM PIMLING (PIM)

Поточна ціна PIM PIMLING (PIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 183.44K USD. Ціна PIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PIM PIMLING:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.08K USD

- зміна ціни PIM PIMLING протягом дня — -5.32%

- циркуляційна пропозиція – 746.74M USD

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