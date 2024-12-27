Ціна PIM PIMLING (PIM)
Поточна ціна PIM PIMLING (PIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 183.44K USD. Ціна PIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PIM PIMLING:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.08K USD
- зміна ціни PIM PIMLING протягом дня — -5.32%
- циркуляційна пропозиція – 746.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PIM PIMLING до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PIM PIMLING до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PIM PIMLING до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PIM PIMLING до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.32%
|30 днів
|$ 0
|-74.96%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PIM PIMLING: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-5.32%
-1.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space. In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness.
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