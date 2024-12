Що таке PIM PIMLING ( PIM)

Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space. In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness.

