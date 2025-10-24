Інформація щодо ціни PILSO OS (PILSO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,005568$ 0,005568 $ 0,005568 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -7,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -7,05%

Актуальна ціна PILSO OS (PILSO) становить --. За останні 24 години PILSO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PILSO становить $ 0,005568, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PILSO змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -7,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PILSO OS (PILSO)

Ринкова капіталізація $ 19,21K$ 19,21K $ 19,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,36K$ 23,36K $ 23,36K Циркуляційне постачання 82,23M 82,23M 82,23M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PILSO OS — $ 19,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PILSO — 82,23M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,36K.