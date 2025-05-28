Сьогоднішня ціна Pilot3 (PTAI)

Поточна ціна Pilot3 (PTAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 395,56K USD. Ціна PTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pilot3:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Pilot3 протягом дня — +19,84%

- циркуляційна пропозиція – 461,97M USD

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