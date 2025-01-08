Сьогоднішня ціна Pillzumi (PILLZUMI)

Поточна ціна Pillzumi (PILLZUMI) сьогодні становить 0.00642169 USD з ринковою капіталізацією $ 6.42M USD. Ціна PILLZUMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pillzumi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.40M USD

- зміна ціни Pillzumi протягом дня — +22.61%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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