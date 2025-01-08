Ціна Pillzumi (PILLZUMI)
Поточна ціна Pillzumi (PILLZUMI) сьогодні становить 0.00642169 USD з ринковою капіталізацією $ 6.42M USD. Ціна PILLZUMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pillzumi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.40M USD
- зміна ціни Pillzumi протягом дня — +22.61%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pillzumi до USD становила $ +0.0011843.
За останні 30 днів зміна ціни Pillzumi до USD становила $ +0.0028454681.
За останні 60 днів зміна ціни Pillzumi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pillzumi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0011843
|+22.61%
|30 днів
|$ +0.0028454681
|+44.31%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pillzumi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-9.07%
+22.61%
+0.58%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Most AI agents today are built on static contexts and fixed knowledge bases, which leads to rigid behaviors that don't adapt over time in their personality. Pillzumi aims to change that by creating AI agents that evolve through an autonomously generated story. Centered around the tale of pills escaping their pharmacy, Pillzumi demonstrates that agent-based projects should be led by stories, allowing for dynamic changes in behavior and context. Also, by finding novel ways to visualize and contribute to agents' memories, we move beyond traditional character files and opaque models. We focus on aesthetics to ensure that despite the layers of automation, the output remains engaging and artistically rich.
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