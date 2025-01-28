Ціна PillarFi (PILLAR)
Поточна ціна PillarFi (PILLAR) сьогодні становить 0.00368275 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PILLAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PillarFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.15K USD
- зміна ціни PillarFi протягом дня — -30.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PillarFi до USD становила $ -0.001615806609025499.
За останні 30 днів зміна ціни PillarFi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PillarFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PillarFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001615806609025499
|-30.49%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PillarFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
-30.49%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pillar Finance: DeFAI and Real World Assets powered by Digital Precision! Real World Assets meet Digital Precision Seamless staking, non-collateralization, instant liquidity, and effortless borrowing—Pillar Finance streamlines your DeFi experience from asset management to loan execution Effortless ETH Staking: Secure your Ethereum and earn rewards without the hassle. Confident Lending & Borrowing: Unlock the power of your assets to lend or borrow with ease. USDC Staking: Put your stable coins like USDC to work and maximize your returns. Community Governance: Be a part of the decision-making process and shape the future of Pillar Finance. Pillarfi is your all-in-one platform for smooth, secure, and rewarding DeFi interactions.
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