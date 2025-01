Що таке Pill ( $PILL)

PILL, a memecoin catering to community needs, fosters engagement in the Base ecosystem. With the NFT collection launched and airdrop distributed, we're experiencing steady growth. Supported by the community and collaborations like Raz (Guild Founder), GLOOM, more partnerships are on the horizon.

Ресурс Pill ($PILL) Офіційний вебсайт