Сьогоднішня ціна PiKL (PIKL)

Поточна ціна PiKL (PIKL) сьогодні становить 0,00004521 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна PIKL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PiKL:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PiKL протягом дня — +3,67%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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