Ціна PiKL (PIKL)
Поточна ціна PiKL (PIKL) сьогодні становить 0,00004521 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна PIKL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PiKL:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PiKL протягом дня — +3,67%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PiKL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PiKL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PiKL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PiKL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PiKL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,44%
+3,67%
-18,28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PiKL's mission is to revolutionize the memecoin space by becoming a top-tier memecoin on the Cardano blockchain. We are dedicated to building a vibrant, inclusive community that drives innovation and adoption in web3 and cryptocurrency. Our goal is to break through traditional barriers, offering a platform that entertains, educates, and empowers users to engage with blockchain technology in a fun and meaningful way. By leveraging our community's strength, PiKL aims to set new standards, moving beyond speculation to create lasting value.
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