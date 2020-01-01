Токеноміка Pike Finance (P) Дізнайтеся ключову інформацію про Pike Finance (P), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pike Finance (P) Pike is a cross-chain lending market with no bridge and wrapped tokens risks. Pike allows users to access native liquidity across any chain. Its modular design improves security and capital efficiency, offering better rates through interest rate arbitrage and full liquidity utilization, boosting market stability. Pike’s new design introduces three core modules: Local Markets (LMs), Universal Vault (UV), and Protocol-Oriented Chain Abstraction (POCA). These modules are highly composable and can operate independently. Офіційний вебсайт: https://www.pike.finance/ Купити P зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pike Finance (P) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pike Finance (P), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 362,94K $ 362,94K $ 362,94K Загальна пропозиція: $ 358,45M $ 358,45M $ 358,45M Циркуляційна пропозиція: $ 230,08M $ 230,08M $ 230,08M FDV (повністю розведена вартість): $ 565,43K $ 565,43K $ 565,43K Історичний максимум: $ 0,04150518 $ 0,04150518 $ 0,04150518 Історичний мінімум: $ 0,00157726 $ 0,00157726 $ 0,00157726 Поточна ціна: $ 0,00157744 $ 0,00157744 $ 0,00157744 Дізнайтеся більше про ціну Pike Finance (P)

Токеноміка Pike Finance (P): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pike Finance (P) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів P, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів P, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку P, досліджуйте ціну токена P в реальному часі!

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