Сьогоднішня ціна Pike Finance (P)

Поточна ціна Pike Finance (P) сьогодні становить 0.01347316 USD з ринковою капіталізацією $ 1.61M USD. Ціна P до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pike Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.07K USD

- зміна ціни Pike Finance протягом дня — -4.07%

- циркуляційна пропозиція – 119.32M USD

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