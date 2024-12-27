Ціна Pike Finance (P)
Поточна ціна Pike Finance (P) сьогодні становить 0.01347316 USD з ринковою капіталізацією $ 1.61M USD. Ціна P до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pike Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.07K USD
- зміна ціни Pike Finance протягом дня — -4.07%
- циркуляційна пропозиція – 119.32M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pike Finance до USD становила $ -0.00057260216811985.
За останні 30 днів зміна ціни Pike Finance до USD становила $ +0.0103092228.
За останні 60 днів зміна ціни Pike Finance до USD становила $ -0.0039673915.
За останні 90 днів зміна ціни Pike Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00057260216811985
|-4.07%
|30 днів
|$ +0.0103092228
|+76.52%
|60 днів
|$ -0.0039673915
|-29.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pike Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.77%
-4.07%
-19.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pike is a cross-chain lending market with no bridge and wrapped tokens risks. Pike allows users to access native liquidity across any chain. Its modular design improves security and capital efficiency, offering better rates through interest rate arbitrage and full liquidity utilization, boosting market stability. Pike’s new design introduces three core modules: Local Markets (LMs), Universal Vault (UV), and Protocol-Oriented Chain Abstraction (POCA). These modules are highly composable and can operate independently.
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