Сьогоднішня ціна Pikaboss

Поточна ціна Pikaboss (PIKA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIKA до USD становить $ 0 за PIKA.

Pikaboss наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 477 306, з циркуляційною пропозицією у 420,69T PIKA. Протягом останніх 24 годин PIKA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PIKA змінився на +0,04% за останню годину та на +0,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Pikaboss (PIKA)

Ринкова капіталізація $ 6,48M$ 6,48M $ 6,48M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,48M$ 6,48M $ 6,48M Циркуляційне постачання 420,69T 420,69T 420,69T Загальна пропозиція 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pikaboss — $ 6,48M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIKA — 420,69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,48M.